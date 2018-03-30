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: Iğdır'da içerisinde göçmenlerin bulunduğu belirtilen bir minibüs havaalanı yakınlarında aydınlatma direğine çarptı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu kaza yerine itfaiye, AFAD VE sağlık ekipleri sevk edildi.

30 Mart 2018 Cuma 01:07