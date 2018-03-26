: Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan'ın tutuklanmasını talep etti.
flaş
: Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan'ın tutuklanmasını talep etti. ...
26 Mart 2018 Pazartesi 15:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.