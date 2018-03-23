: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.