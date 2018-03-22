:Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp
TRABZON'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.
:Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp TRABZON'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.
22 Mart 2018 Perşembe 08:33
:Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı,1 kayıp
TRABZON'un Maçka ilçesinde polis aracı dereye uçtu. Kazada, 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis yaralandı, 1 polis memuru ise derede akıntıya kapılarak kayboldu.
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