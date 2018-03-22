: Sivas’ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Ortaköy’de silahlı saldırı sonucu aynı aileden olduğu belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FLAŞ
: Sivas’ın Şarkışla İlçesi'ne bağlı Ortaköy’de silahlı saldırı sonucu aynı aileden olduğu belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
22 Mart 2018 Perşembe 01:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1“Gereğinden fazla su metabolizmayı bozar”
- 2Dr. Güler: Işıltılı bir cilt için...
- 3(Görüntülü Haber) Organlarıyla 5 kişiye...
- 4GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu...
- 5GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu...
- 6GATA: Deniz Baykal'ın genel durumu...
- 7Organlarıyla 5 kişiye can oldu
- 8"Yüzdeki kahverengi lekeler sistemik...
- 9Türkiye'de ameliyat oldu aynı gün...
- 10Türkiye'de ameliyat oldu aynı gün...
- 1(Görüntülü Haber) "Katarlı gençler...
- 2"Katarlı gençler Türkçe öğrenmek...
- 3(Görüntülü Haber) İzmir'e 8 yeni...
- 4İzmir'e 8 yeni okul inşa edilecek
- 5Şemdinli'de öğretmenler için 'sıra...
- 6Eğitim-Sen Şube Başkanı Bulut, 'Performans...
- 7İAÜ 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'...
- 8Midyat Kaymakamı, öğrencilerle buluştu
- 9Midyat Kaymakamı, öğrencilerle buluştu
- 10Uğurlu öğrenciler, TÜBİTAK Lise Öğrencileri...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT - Şarkışla'da pompalı...
- 2Şarkışla'da pompalı tüfekle dehşet...
- 3FLAŞ
- 4Nevruz kutlamalarında gözaltına alınanların...
- 5(Ek bilgilerle) NEVRUZ KUTLAMALARINDA GÖZALTINA...
- 6Sosyal medyadan PKK propagandasına 6 tutuklama
- 7Bursa Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge...
- 8(Görüntülü Haber) Yavruları olan sokak...
- 9(Görüntülü Haber) Hisarcıklıoğlu:...
- 10Aydın'da trafik kazası: 1'i...
- 11FETÖ'nün Doğan Medya Center İşgali...
- 12FETÖ'nün Doğan Medya Center İşgali...
- 13FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER İŞGALİ...
- 14FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER İŞGALİ...
- 15Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal...
- 16DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA...
- 17Başbakan Yıldırım: Şehirlerimizi betonlaşmaya...
- 18Anadolu Efes - Khimki Moskova: 73-85
- 19FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u...
- 20DHA YURT BÜLTENİ-18
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv