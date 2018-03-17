TSK: Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3569 olmuştur.
FLAŞ...
TSK: Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3569 olmuştur.
17 Mart 2018 Cumartesi 16:12
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