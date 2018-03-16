: "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla Ankara 17. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan HDP'li Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
: "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla Ankara 17. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan HDP'li Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
16 Mart 2018 Cuma 15:37
: "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla Ankara 17. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan HDP'li Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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