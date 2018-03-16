:Adana’da bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık ilk duruşmada 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı..
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:Adana’da bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık ilk duruşmada 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı..
16 Mart 2018 Cuma 14:24
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