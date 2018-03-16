flaş

: TSK : Irak kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesindeki operasyon devam ediyor. Şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

16 Mart 2018 Cuma 10:16