:TSK: Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.
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:TSK: Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.
16 Mart 2018 Cuma 09:53
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