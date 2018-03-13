: Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı..
: Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı..
13 Mart 2018 Salı 09:47
: Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını açıkladı..
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