: Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki tıra çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
FLAŞ!!!
: Çorum'un Osmancık İlçesi'nde otobüs park halindeki tıra çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
13 Mart 2018 Salı 07:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Uzm. Dr. Uluhan: Kızılay,...
- 2Sağlık Bakanlığı'nın NBŞ raporuna...
- 3Uzm. Dr. Uluhan: Kızılay, 2 milyon ünitenin...
- 4İstanbul'da mutluluk festivali
- 5(Görüntülü Haber) Kanser tedavisi müzikle...
- 6Kanser tedavisi müzikle destekleniyor
- 7(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Akalan:...
- 8Prof. Dr. Akalan: 1 kilo almak dizlerdeki...
- 93'üncü kalple 5'inci yıl
- 10Ruhsal durum bozuklukları diyabet tedavisini...
- 1Liselilerden ay yıldızlı koreografi
- 2(Görüntülü Haber) Giresun'da köy...
- 3Giresun'da köy okulundan 'Bir...
- 4Etik Lider Akademisi Maltepe Üniversitesi'nde
- 5Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman Kadir Has...
- 6(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Şentürk:...
- 7Prof. Dr. Şentürk: “'Açık Medeniyet'...
- 8İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını...
- 9(Görüntülü Haber) Ardahan'da kodlama...
- 10Ardahan'da kodlama ve robotik atölyesi...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Britanya'nın "en iyi kebapçıları"...
- 2DHA YURT BÜLTENİ-1
- 3Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde...
- 4(Görüntülü Haber)Yolcu otobüsü TIR'a...
- 5(Görüntülü Haber) Topkapı'da tramvay...
- 6(Görüntülü Haber) Çanakkale Sebze ve...
- 7(Görüntülü Haber) Yeni Karaköy Yolcu...
- 8(Görüntülü Haber) Çanakkale Sebze ve...
- 9(Görüntülü Haber) 5 ay önce işlenen...
- 10(Görüntülü Haber)Şanlıurfa’da markete...
- 11(Görüntülü Haber)Şanlıurfa’da markete...
- 12(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank mağdurları,...
- 13Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki...
- 14Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki...
- 15Çorum'da yolcu otobüsü, park halindeki...
- 16(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank'ın...
- 17(Görüntülü Haber) Çiftlik Bank'ın...
- 18(Görüntülü Haber) ŞEHİD UZMAN ÇAVUŞ...
- 19(Görüntülü Haber) Türk bayrağını...
- 20DHA YURT - Yolcu otobüsü TIR'a çarptı:...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:34
|06:57
|13:04
|16:22
|18:59
|20:17
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv