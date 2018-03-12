TSK: İran’da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir.
FLAŞ
TSK: İran’da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bir uçak görevlendirilmiştir.
12 Mart 2018 Pazartesi 11:41
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