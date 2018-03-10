:Tekne, baraj gölünde alabora oldu: 1 kayıp 1 yaralı
ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Muratlı Barajı gölüne açıldıkları teknenin alabora olması soucun1 kişi kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
:Tekne, baraj gölünde alabora oldu: 1 kayıp 1 yaralı ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Muratlı Barajı gölüne açıldıkları teknenin alabora olması soucun1 kişi kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
10 Mart 2018 Cumartesi 15:40
:Tekne, baraj gölünde alabora oldu: 1 kayıp 1 yaralı
ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Muratlı Barajı gölüne açıldıkları teknenin alabora olması soucun1 kişi kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
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