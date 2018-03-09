: Bodrum'da sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni B.B.K. hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı.
FLAŞ
: Bodrum'da sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni B.B.K. hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada beraat kararı çıktı.
09 Mart 2018 Cuma 16:20
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