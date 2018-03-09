;Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi'nde balon imalatı yapan bir işyerinde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi
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;Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi'nde balon imalatı yapan bir işyerinde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişinin yaralandığı bildirildi
09 Mart 2018 Cuma 11:48
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