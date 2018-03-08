:Bitlis'te mayına basan güvelik korucusu şehit oldu
BİTLİS’in Yukarı Ölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında mayına masan bir güvenlik korucusu şehit oldu.
:Bitlis'te mayına basan güvelik korucusu şehit oldu BİTLİS’in Yukarı Ölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında mayına masan bir güvenlik korucusu şehit oldu.
08 Mart 2018 Perşembe 14:43
:Bitlis'te mayına basan güvelik korucusu şehit oldu
BİTLİS’in Yukarı Ölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında mayına masan bir güvenlik korucusu şehit oldu.
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