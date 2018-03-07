:Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şaran beldesine ait Kefercenne kasabası ele geçirildi.Operasyonlar sıcak çatışmalar devam ediyor..
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:Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şaran beldesine ait Kefercenne kasabası ele geçirildi.Operasyonlar sıcak çatışmalar...
07 Mart 2018 Çarşamba 13:05
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