:İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevkedildi..
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:İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevkedildi..
07 Mart 2018 Çarşamba 09:54
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