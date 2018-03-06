: İzmir'in Bornova ilçesinde asker yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir kişi GBT yapmak isteyen 3 polise bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan 3 polisten 1'i olay yerinde şehit olurken, diğer 2 polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı. Saldırganın yakalandığı belirtildi.
FLAŞ
: İzmir'in Bornova ilçesinde asker yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir kişi GBT yapmak isteyen 3 polise bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan 3 polisten 1'i olay yerinde şehit olurken, diğer 2 polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı....
06 Mart 2018 Salı 05:33
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