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: İzmir'in Bornova ilçesinde asker yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir kişi GBT yapmak isteyen 3 polise bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan 3 polisten 1'i olay yerinde şehit olurken, diğer 2 polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı....

06 Mart 2018 Salı 05:33