: Zeytin Dalı Harekâtında, Şeyh Hadid beldesi dahil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668.
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: Zeytin Dalı Harekâtında, Şeyh Hadid beldesi dahil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668.
04 Mart 2018 Pazar 19:08
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