TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
01 Mart 2018 Perşembe 23:36
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