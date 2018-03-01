:TSK:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.
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:TSK:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.
01 Mart 2018 Perşembe 10:01
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