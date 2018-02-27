:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083'e yükseldi.
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:TSK: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083'e yükseldi.
27 Şubat 2018 Salı 09:42
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