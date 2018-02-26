: Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
FLAŞ
: Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
26 Şubat 2018 Pazartesi 20:25
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