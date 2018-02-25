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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, bir yandan insani planda Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan, Suriye’deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir.