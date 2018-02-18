: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.
FLAŞ
: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.
18 Şubat 2018 Pazar 20:41
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