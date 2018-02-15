:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesinde Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye'nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildiği bildirildi.