:TSK:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
FLAŞ
:TSK:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
15 Şubat 2018 Perşembe 22:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1"Hijyen çocukları alerjiden koruyor"
- 2"Hijyen çocukları alerjiden koruyor"
- 3Kızılay Müdürü Gök: Kadınların kan...
- 4Gözüne takılan altın platin ile kör...
- 5"Sokağa çıkana kadar çocuğunuza...
- 6"Sokağa çıkana kadar çocuğunuza...
- 7Fındık küspesi insan sağlığını koruyacak
- 8Türkiye sağlık sisteminden memnun
- 9Türkiye sağlık sisteminden memnun
- 10Elif, uygun iliğin bulunmasını bekliyor
- 1“Ekonomik sistemin yeni itici gücü;...
- 2Eğitimci Ali Rıza Lüle mesleklere ömür...
- 3(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: TEOG'un...
- 4Bakan Yılmaz: TEOG'un bu yıl yapılacağı...
- 5Bakan Yılmaz: TEOG'un bu yıl yapılacağı...
- 6(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: TEOG'un...
- 7(Görüntülü Haber) UEDAŞ’tan 10'uncu...
- 8Bakan Yılmaz: TEOG'un bu yıl yapılacağı...
- 9UEDAŞ’tan 10'uncu kütüphane
- 10Demircan: Gençler kültür, sanat ve sporun...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.3B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Bahçelievler'de beyaz eşya mağazasında...
- 2BAHÇELİEVLER'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA...
- 3Avcılar'da cami kütüphanesinde yangın
- 4AVCILAR'DA CAMİ KÜTÜPHANESİNDE...
- 5DHA YURT BÜLTENİ-19
- 6Kadıköy'de otomobil bariyerlere çarptı:...
- 7KADIKÖY'DE OTOMOBİL BARİYERLERE...
- 8DHA YURT - Anne engelli oğlunu öldürüp...
- 9Anne engelli oğlunu öldürüp intihar...
- 10Bursa'da polise bombalı saldırıyı...
- 11Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan...
- 12DHA YURT BÜLTENİ-18
- 13Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı
- 14Erdoğan Tillerson görüşmesinde Suriye,...
- 15DHA ANKARA - Erdoğan Tillerson görüşmesinde...
- 16FLAŞ
- 17Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş...
- 18Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş...
- 19Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai...
- 20Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:11
|07:35
|13:09
|16:02
|18:31
|19:49
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv