:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın Sincan'daki aile evini ziyaret etti.
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:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör unsurlarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın Sincan'daki aile evini ziyaret etti.
13 Şubat 2018 Salı 22:36
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