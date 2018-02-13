:Adana' da devam eden cami inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi..
:Adana' da devam eden cami inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi..
:Adana' da devam eden cami inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi..
13 Şubat 2018 Salı 17:13
:Adana' da devam eden cami inşaatında iskele çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi..
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