:Başbakanımız Binali Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e bir taziye telgrafı yolladı.
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:Başbakanımız Binali Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e bir taziye telgrafı yolladı.
11 Şubat 2018 Pazar 23:11
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