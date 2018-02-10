FLAŞ

: Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, 2'si kırıma uğrayan helikopterde bulunan pilot subay, 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Harekat kapsamında 118'i bugün olmak üzere toplam 1480 terörist de etkisiz hale getirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 22:46