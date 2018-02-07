:Suriye'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendiği, saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldığı bildirildi..
:Suriye'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendiği, saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldığı bildirildi..
07 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
:Suriye'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendiği, saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldığı bildirildi..
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