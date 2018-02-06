:Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Güvenlik Toplantısı'nda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.
FLAŞ
:Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Güvenlik Toplantısı'nda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.
06 Şubat 2018 Salı 22:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.