:Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
:Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01 Şubat 2018 Perşembe 23:32
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