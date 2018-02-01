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:Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 23:32