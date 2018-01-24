FLAŞ

Kilis'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:09