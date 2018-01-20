: Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi almak üzere gittiği Genelkurmay Harekat Merkezi'nden ayrıldı.
: Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi almak üzere gittiği Genelkurmay Harekat Merkezi'nden ayrıldı.
20 Ocak 2018 Cumartesi 23:31
: Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve diğer yetkililerden Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı' harekatına ilişkin bilgi almak üzere gittiği Genelkurmay Harekat Merkezi'nden ayrıldı.
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