: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın 'Zeytin Dalı' Harekâtı başlamadan önce RF ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.
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: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın 'Zeytin Dalı' Harekâtı başlamadan önce RF ve ABD Genelkurmay Başkanlarının talepleri üzerine her iki mevkidaşı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.
20 Ocak 2018 Cumartesi 22:43
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