:Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, ve 3 işadamı, Kudüs'te Cuma numazı sonrası İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.
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:Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri şubesi Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı, Kayseri İmamhatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu, ve 3 işadamı, Kudüs'te Cuma numazı...
19 Ocak 2018 Cuma 21:10
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