:MGK:Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır.
FLAŞ
:MGK:Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken, NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle...
17 Ocak 2018 Çarşamba 21:19
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