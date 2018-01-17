MGK:Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükûmete, Olağanüstü Hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.
FLAŞ
MGK:Terör örgütleriyle mücadele kapsamında, yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını...
17 Ocak 2018 Çarşamba 21:16
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