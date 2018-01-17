: MGK Bildirisi'nde Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyeceği bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
FLAŞ
: MGK Bildirisi'nde Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanıbaşında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin verilmeyeceği bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.
17 Ocak 2018 Çarşamba 21:15
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