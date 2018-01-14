: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz."
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz."
14 Ocak 2018 Pazar 14:14
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz."
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