: Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
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: Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
14 Ocak 2018 Pazar 13:03
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