:Türkiye' den ' den Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
:Türkiye' den ' den Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
:Türkiye' den ' den Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
12 Ocak 2018 Cuma 10:11
:Türkiye' den ' den Irak' a yolcu taşıyan otobüs Silopi yakınlarında kaza yaptı; 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.
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