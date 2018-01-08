Bursa Uludağ' da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 3 kişi sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Askeri helikopterle bulundukları bölgeden alınan 3 kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı..
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Bursa Uludağ' da doğa yürüyüşüne çıkıp Şelale bölgesinde mahsur kalan 3 kişi sabah saatlerinde Eskişehir 1'nci Hava Üs Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Askeri helikopterle bulundukları...
08 Ocak 2018 Pazartesi 09:24
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