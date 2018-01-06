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FLAŞ

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

FLAŞ

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

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