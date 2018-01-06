İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.
FLAŞ
İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.
06 Ocak 2018 Cumartesi 05:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.