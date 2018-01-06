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İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 05:53