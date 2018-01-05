: Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı. Şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Bursa Adliyesi boşaltılırken, AFAD ekipleri incelemelerini sürdürüyor.
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: Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı. Şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları...
05 Ocak 2018 Cuma 17:51
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