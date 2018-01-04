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: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan:Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Belediye başkanlarımızı sizin kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz.

04 Ocak 2018 Perşembe 19:19